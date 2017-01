Feuerwerkskörper beschädigen Tür

Faltblatt mit Volksverhetzung Marbach (p). Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 6.30 und 17 Uhr im Parkhaus „Haus am Stadtgraben“ in der Graben- beziehungsweise Steinerstraße in Marbach ihr Unwesen getrieben. Der oder die Täter verteilten ein Faltblatt mit volksverhetzendem... »