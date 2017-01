Feuerwehreinsatz durch Kissen

Ludwigsburg (p). Hinter einem Gebäude am Arsenalplatz in Ludwigsburg haben zwei bislang unbekannte Jugendliche am Montag gegen 15.40 Uhr ein auf einem Lüftungsschacht abgelegtes Kissen angezündet. Durch die Flammen wurde die Gebäudefassade beschädigt und es entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Nachdem ein Zeuge die Flammen nicht löschen konnte, kam die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, bittet um Hinweise.