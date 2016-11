Faustschlag auf dem Weg nach Hause

Möglingen (p). In Möglingen sind am Samstagabend auf ihrem Heimweg drei 18-Jährige von bislang unbekannten Jugendlichen angegriffen und zwei von ihnen leicht verletzt worden. Die jungen Erwachsenen waren gegen 21.40 Uhr zu Fuß in der Markgröninger Straße unterwegs. Hinter ihnen befand sich ein Jugendlicher, der telefonierte und versucht haben soll, die Älteren zu provozieren.

Auf Höhe einer Bushaltestelle forderte er sie auf anzuhalten, als plötzlich zwei weitere Jugendliche aus der Eberhardstraße zu ihm stießen. Die drei griffen zwei der 18-Jährigen an und versetzten ihnen Faustschläge ins Gesicht. Als der dritte 18-Jährige mit der Polizei drohte, flüchtete das Angreifertrio zurück in Richtung Eberhardstraße.

Eine Autofahrerin hielt an und kümmerte sich um die Opfer. Der Jugendliche, der den Dreien zunächst folgte, ist etwa 16 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat einen etwas dunkleren Teint und kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer Jacke mit Tarnmuster und Kapuze und trug Handschuhe. Einer seiner Begleiter ist 14 bis 16 Jahre alt, 1,90 Meter groß und hat einen hellen Teint sowie ein längliches Gesicht. Er war bekleidet mit einer weiß-blauen Trainingsjacke und hat dunkelblonde, kurze Haare.

Der dritte im Bunde ist 15 oder 16 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat eine korpulente Figur und kurze, dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke und Jogginghose. Alle drei sprachen deutsch mit Akzent. Der Polizeiposten in Möglingen bittet Zeugen, die Hinweise zu den jugendlichen Schlägern geben können, sich unter der Telefonnummer 0 71 41 / 48 12 91 zu melden.