Oberriexingen (p). Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 67-Jähriger, der am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit seinem Pedelec in Oberriexingen unterwegs war. Ein aufmerksamer Passant fand den 67-Jährigen in einer Hecke liegend. Nachdem der Zeuge den Notruf... »