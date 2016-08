Fahrer missachtet wohl Stopp-Schild

Bietigheim-Bissingen (p). Einen Schaden in Höhe von 10 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Bietigheimer Straße in Bietigheim-Bissingen gefordert. Ein 79-Jähriger kam aus Richtung Tamm und war hinter einem Sattelzug in einem Mercedes unterwegs. Laut Polizeibericht bogen beide nacheinander nach links in die K 1671 ab. Vermutlich missachtete der 79-Jährige das Stopp-Schild, so dass es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen kam, die am Steuer eines Audi saß.