Exhibitionist spricht 15-Jährige an

Ditzingen (p). Gegen einen bislang unbekannten Mann, der am Montag in der Ditzenbrunner Straße in Ditzingen in exhibitionistischer Weise auftrat, ermittelt die Polizei Ditzingen. Ein 15-jähriges Mädchen ging gegen 21 Uhr an einem Blumengeschäft vorbei, als ein Auto neben ihr hielt. Der Fahrer sprach sie über das geöffnete Beifahrerfenster an und fragte nach einem Tierarzt. Die 15-Jährige erklärte ihm den Weg. Während er einen Kommentar abgab, öffnete der Unbekannte plötzlich seine Hose und entblößte sich. Die 15-Jährige rannte davon und beobachtete, wie der Täter davon fuhr. Er ist etwa 20 bis 35 Jahre alt, schlank und ein südländischer Typ mit dunkelbraunen Haaren und einem Bart. Er war mit einer mittelgroßen, schwarzen Limousine unterwegs.