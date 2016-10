Grossbottwar (p). Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers eines 35 Jahre alten Traktor-Lenkers kam es am Montag gegen 14 Uhr in der Kleinaspacher Straße in Großbottwar zu einem Verkehrsunfall. Der Traktor-Lenker fuhr die steil abschüssige Harzbergstraße hinunter. In der Linkskurve... »