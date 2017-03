Elternschule macht fit fürs Enkelkind

Bietigheim-Bissingen (p). Der Kurs „Fit fürs Enkelkind“ der Elternschule des Krankenhauses Bietigheim richtet sich an werdende Großeltern, die ihre Kenntnisse im Umgang mit der Pflege und Versorgung von Säuglingen auffrischen möchten. Unter dem Aspekt früher/heute erhalten sie Informationen und praktischen Anleitung zu Themen wie Wickeln, Ernährung, Schlafen und Tragen. Der nächste Kurs findet am Samstag (8. April) von 15.30 bis 17.30 Uhr, im Krankenhaus Bietigheim statt. Anmeldung und Info bei Monika Metz, Telefon 0 71 44 / 2 52 86 oder per E-Mail unter: moni_metz@web.de.