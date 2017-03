Elfjähriger bei Unfall verletzt

Vaihingen (p). Bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 11.50 Uhr in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen ereignet hat, wurde in elfjähriger Junge verletzt. Das Kind war gerade im Begriff, an der Fußgängerampel im Kreuzungsbereich mit der Franckstraße die Fahrbahn zu überqueren. Nahezu zeitgleich bog eine 48 Jahre alte Hyundai-Lenkerin nach rechts in die Hans-Krieg-Straße ab. Vermutlich übersah sie hierbei den Jungen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Bub wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.