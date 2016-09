Einstieg ins Gartenhäuschen

Bietigheim-Bissingen (p). Diebesgut im Wert eines niederen dreistelligen Betrags ist einem Einbrecher in die Hände gefallen, der am Sonntag zwischen 9.30 und 18 Uhr ein Gartenhaus in der Ringstraße in Bietigheim-Bissingen heimgesucht hat. Der Täter öffnete ein gekippt stehendes Fenster und stieg in das Häuschen ein. Er ließ ein älteres Elektronikgerät, eine Flasche Alkohol und mehrere Pfandflaschen mitgehen. Hinweise werden an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, erbeten.