Maulbronn (p). Am frühen Dienstagmorgen brach ein bislang Unbekannter in die Tankstelle in der Frankfurter Straße in Maulbronn ein. Nachdem das Aufhebeln eines Fensters scheiterte, schlug der Täter die Scheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Beim Einsteigen löste der Unbekannte um 1.08 Uhr die Alarmanlage aus. Mit mehreren Packungen Zigaretten flüchtete der Einbrecher. Eine Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.