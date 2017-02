Einbrecher ziehen ohne Beute davon

Illingen (p). Zeugen zu Einbruch in Illingen gesucht: Drei unbekannte Täter waren den Spuren nach an einem Wohnungseinbruch am Sonntag zwischen 12.45 und 19 Uhr in der Illinger Wilhelmstraße beteiligt. Die Diebe hatten zunächst die rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt und anschließend die Räume durchsucht. Wie die Polizei berichtet, haben sie nach erster Einschätzung der Bewohner aber offenbar nichts mitgenommen. Das Polizeirevier Mühlacker bittet um Hinweise, Telefon 0 70 41 / 9 69 30.