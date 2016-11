Einbrecher schieben Rolladen hoch

Ensingen (p). Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, suchten bislang unbekannte Täter ein Haus in der Dennefstraße in Ensingen heim. Zunächst versuchten die Diebe ein Fenster des Hauses aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Daraufhin schoben sie

