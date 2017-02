KOrnwestheim (p). Vermutlich auf Bargeld hatte ein Dieb es abgesehen, als er sich zwischen Freitag und Sonntag an einem Getränkeautomaten zu schaffen machte, der in der Erich-Bracher-Straße in einer Schule in Pattonville aufgestellt ist. Der Täter versuchte mehrfach, den Automaten aufzuhebeln und scheiterte. Bislang ist unklar wie er überhaupt in das Schulgebäude gelangen konnte. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.