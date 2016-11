Einbrecher nimmt Uhren mit

Möglingen (p). Am Freitag ist zwischen 20.15 Uhr und 23.05 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Reihenhaus in der Teckstraße in Möglingen eingebrochen. Nach Informationen der Polizei betrat der Täter über das Nachbargrundstück den Bereich des hinteren Gartens und hebelte ein Fenster auf. Über dieses gelangte er in das Gebäude und durchsuchte das gesamte Haus. Bei dem Einbruch nahm der Täter Bargeld und Armbanduhren im Gesamtwert von ungefähr 900 Euro mit.

Bei Rot über die Ampel

Bietigheim-Bissingen (p). Fußgänger bei Unfall in Bietigheim-Bissingen schwer verletzt: Von der Stuttgarter Straße wollte der Fahrer eines Fiat Punto am Freitag gegen 15.25 Uhr nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierzu hielt er auf dem linken von zwei Fahrstreifen an einer roten Ampel an. Bei Grün fuhr er an, überquerte die Gegenfahrstreifen und erfasste dabei einen 58 Jahre alten Fußgänger, der die Bahnhofstraße an einer Fußgängerampel überqueren wollte und offensichtlich bei Rot über die Fahrbahn lief. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.