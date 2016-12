Ludwigsburg (p). Zwischen Sonntag und Mittwoch sind unbekannte Täter in der Straße „Kleines Feldle“ in Ludwigsburg in ein Vereinsheim eingebrochen. Nach dem gescheiterten Versuch, mehrere Türen aufzubrechen, schlugen sie laut Polizeibericht ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Dort nahmen sie einen Flachbildfernseher mit, dessen Wert noch unbekannt ist.