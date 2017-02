Asperg (p). Mutmaßlich ohne Diebesgut hat ein bislang unbekannter Täter das Weite gesucht, nachdem er am Mittwoch zwischen 15.30 und 20.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Markgröninger Straße in Asperg eingebrochen war. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Haus und durchsuchte die Räume, so die Polizei. Die Höhe des angerichteten Schadens wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.