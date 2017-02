Einbrecher macht keine Beute

Marbach (p). Mutmaßlich ohne Diebesgut hat ein bislang unbekannter Täter das Weite gesucht, nachdem er am Dienstag zwischen 20 und 22.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Schwabstraße in Marbach eingebrochen war. Über ein zuvor aufgehebeltes Kellerfenster verschaffte er sich laut Polizeibericht Zutritt zum Haus und durchsuchte anschließend die Räume. Die Höhe des angerichteten Schadens wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach, Telefonnummer 0 71 44 / 90 00, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Garagenwand beschmiert

Besigheim (p). Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter zwischen 18 und 19.20 Uhr im Bereich der Bietigheimer Straße in Besigheim sein Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, besprühte er mit schwarzer Farbe eine Garagenwand, eine Fahrbahnunterführung und einen Stromverteilerkasten. Darüber hinaus beschmierte er eine Eisenbahnbrücke, eine Betonmauer sowie einen Container, die sich ebenfalls in der Nähe der Eisenbahnbrücke befinden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, zu melden.

Geldbeutel aus Auto bestohlen

Gerlingen (p). Auf bislang nicht bekannte Weise ist es Dieben in der Nacht zum Dienstag gelungen, im Malvenweg in Gerlingen einen Mercedes zu öffnen. Die Täter schlugen zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 1 Uhr, zu und stahlen zwei Geldbörsen, die in der Mittelkonsole lagen. Neben Bargeld enthielten die Portemonnaies Ausweise und Mitgliedskarten.