Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (p). Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Anwohnerin hat die Polizei in Ludwigsburg am Donnerstagmorgen den 38 Jahre alten Tatverdächtigen eines Wohnungseinbruchs festgenommen. In der Lindenstraße war er den Ermittlungen zufolge gegen 6.10 Uhr in einen Schuppen eingebrochen und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen