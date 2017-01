Drohschreiben ging an mehrere Gymnasien

Pforzheim/Karlsruhe (p). Ein an mehreren Gymnasien in Pforzheim und Karlsruhe gerichtetes Schreiben, in dem ein Unbekannter jeweils per Mail mit Gewalttaten drohte, hat am Dienstagmorgen in beiden Städten zu Vorkehrungsmaßnahmen geführt. In enger Abstimmung mit den betroffenen Schulleitungen verstärkte die Polizei im Bereich der Gymnasien sichtbar ihre Präsenz. Zum Teil wurde dabei ein kontrollierter Zugang sichergestellt. Der Schulbetrieb wurde an allen Gymnasien aufrechterhalten. Die Ermittlungen nach dem Urheber des Schreibens wurden umgehend von der Kriminalpolizei übernommen. Nach Einschätzung der Experten ist nicht von einer ernstzunehmenden Gefahr auszugehen.