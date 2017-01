Drei Schwerverletzte nach Abbiegefehler

Diefenbach (p). Am Samstag hat sich kurz nach 16 Uhr in Diefenbach ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 1134 in südlicher Richtung und wollte an der Kreuzung Mühlacker Straße/Burrainstraße nach links in die Burrainstraße abbiegen. Hierbei missachtete die Frau laut Polizeibericht jedoch die Vorfahrt eines entgegenkommenden 39 Jahre alten Pkw-Fahrers, sodass es zum frontalen Zusammenstoß kam.

Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeugfahrer sowie die 32 Jahre alte Beifahrerin des 39-jährigen Mannes jeweils schwer verletzt und mussten mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 30 000 Euro.