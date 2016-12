Mühlacker (p). In zwei benachbarte Servicefirmen für Autokennzeichen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Mühlacker Vetterstraße eingebrochen. Jeweils durch ein Fenster drangen die Täter zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und 18 Uhr des Vorabends in die Räume ein. Während in einem Geschäft ein Kaffeevollautomat und eine Registrierkasse im Gesamtwert von 400 Euro gestohlen wurden, kam bei dem zweiten Einbruch offenbar nichts abhanden.