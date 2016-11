Diebe stehlen Omnisbusreifen

Korntal-Münchingen (p). Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht zum Dienstag ihr Unwesen auf dem Gelände einer Firma in der Lingwiesenstraße in Münchingen. Die Unbekannten knackten das Vorhängeschloss einer Garage und stahlen daraus acht neuwertige Omnibusreifen der Marke Bridgestone im Wert von etwa 1600 Euro. Um die Reifen vom Gelände zu transportieren, schraubten sie ein Zaunelement ab. Zum Abtransport verwendeten die Unbekannten vermutlich ein in unmittelbarer Nähe bereitgestelltes Fahrzeug.