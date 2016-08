Diebe lassen Maschinen mitgehen

Kleinsachsenheim (p). Diebesgut im Wert von mehr als 5000 Euro haben unbekannte Täter erbeutet, die zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 5 Uhr, im Besigheimer Weg in Kleinsachsenheim zuschlugen. Die Unbekannten machten sich an einen Mercedes Transporter heran und schlugen eine Scheibe des Wagens ein. Aus dem Innern des Fahrzeugs nahmen sie etwa 16 Maschinen und Werkzeuge, drei Kabeltrommeln und Zubehör mit. Der Schaden beziffert sich auf etwa 600 Euro. Hinweise an die Polizei Sachsenheim, Telefon 0 71 47 / 27 40 60.