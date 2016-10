Die Täter scheitern

Illingen (p). Zwei Einfamilienhäuser in der Lerchenstraße und dem Einsiedlerweg in Illingen wurden am Donnerstag von Einbrechern heimgesucht. In der Lerchenstraße wurden zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr die Zimmer im Haus durchsucht und aus verschiedenen Behältnissen Schmuck

