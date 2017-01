Die erste Bilanz nach dem Sturm

Der Sturm Egon hat in der Nacht keine größeren Schäden angerichtet. Das meldet aktuell das Polizeipräsidium Ludwigsburg. In Asperg wurden zwei geparkte Pkw durch ein umgewehtes Zelt beschädigt. Das Zelt wurde durch die Feuerwehr zerlegt. Auch in Kornwestheim flog ein Partyzelt auf ein geparktes Auto. Umgestürzte Bäume mussten in Steinheim an der Murr, in Gerlingen und Ludwigsburg durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr von den Straßen entfernt werden. Auch die A 81 war im Bereich Pleidelsheim betroffen.

Hier behinderten abgeknickte Äste den Verkehr. Auf der Landesstraße 1136 zwischen Hemmingen und Hochdorf wurde ein Toilettenhäuschen von einer Baustelle auf die Fahrbahn geschoben.

Um 4.30 Uhr musste die Illinger Feuerwehr ausrücken, um einen umgestürzten Baum von der Straße zu besieitigen. In Kleinglattbach meldeten Autofahrer herumwehende Bauzäune. Auf der Neuen Bahnhofstraße in Vaihingen lagen Styroporplatten auf der Straße.