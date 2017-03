Bewusstlos nach Schlägen gegen Kopf

Pforzheim (p). Am Samstag wurde gegen 5.41 Uhr über einen Notruf eine Schlägerei am Waisenhausplatz in Pforzheim gemeldet, an der 20 Personen beteiligt gewesen sein sollten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie vor einer dortigen Diskothek einen 33-jährigen Mann mit einer stark blutenden Wunde am linken Arm. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, wurde in der Blumenstraße ein verletzter 29-jähriger Mann mit freiem Oberkörper festgestellt.

Dieser war laut Polizeiangaben teilweise bewusstlos, da er zuvor mehrere Schläge gegen den Kopf erhalten hatte. Nach den ersten Ermittlungen war es zwischen den beiden Männern zu einem Streit mit körperlicher Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 29-jährige ein Messer zog und dem 33-jährigen die Verletzung am Arm zufügte. Eine ebenfalls anwesende Frau hatte von einem unbekannten Täter einen Schlag ins Gesicht bekommen. Die beiden verletzten Männer standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim zu melden, Telefon 0 72 31 / 1 86 32 11, zu melden.