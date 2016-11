Bewaffneter Überfall auf eine Metzgerei

Mühlacker (p). Ein mit einer schwarzen Pistole bewaffneter unbekannter Täter hat am Freitagabend um 18.05 Uhr ein Metzgereigeschäft in der Eckenweiherstraße in Mühlacker überfallen. Zur Tatzeit hielten sich in der Metzgerei drei weibliche Beschäftigte und eine Kundin auf. Der Täter ging zielgerichtet zur Kasse, bedrohte eine der Angestellten mit seiner Pistole und forderte Geld. Daraufhin wurde ihm die Kasse geöffnet. Aus dieser entnahm der Mann einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Danach flüchtete der Mann zu Fuß in westliche Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der sich mehrere Streifen beteiligten, blieb ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, normale Statur, mutmaßlich 25 bis 30 Jahre alt, maskiert mit einem schwarzen Tuch mit Sehschlitzen. Der Täter sprach Deutsch mit einem nicht näher zu bezeichnenden ausländischen Akzent. Er trug eine oliv-grüne Jacke, ähnlich einem Anorak, und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Karlsruhe bittet unter Telefon 07 21 / 9 39 55 55 um sachdienliche Hinweise.