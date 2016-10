Betrunken gegen Ampel gefahren

Ein 24-jähriger Mann ist heute Morgen gegen 1.10 Uhr mit seinem VW Golf die Hemminger Straße von Schwieberdingen Richtung L 1140 gefahren. Kurz vor der Einmündung zur Landstraße fuhr er laut Polizeibericht ungebremst über eine Verkehrsinsel, erfasste zunächst mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen und prallte dann frontal in die dortige Ampelanlage. Der Golf kam schließlich in der Böschung zum Stehen, fing Feuer und brannte komplett aus. Der 24-jährige Fahrer konnte sein Auto rechtzeitig verlassen. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden am Golf und der Verkehrsanlage beläuft sich auf rund 15000 Euro. Da der Mann deutlich alkoholisiert war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Den Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, da dieser im Fahrzeug verbrannte. Die Feuerwehr Schwieberdingen war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Das DRK war mit einem Fahrzeug vor Ort. Die Fahrtstrecke im Unfallbereich war bis 3 Uhr voll gesperrt.