Bönnigheim (p). Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker davongemacht, der am Mittwoch zwischen 17.45 und 18.45 Uhr in der Hauptstraße in Bönnigheim einen Pkw demolierte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Geldinstituts stand.