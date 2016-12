Balkontür aufgehebelt

Markgröningen (p). Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Einbrecher wohl abgesehen, der am Dienstag zwischen 6.45 Uhr und 19.45 Uhr in eine Wohnung in der Hermann-Roemer-Straße in Markgröningen eingebrochen ist. Indem er die Balkontür aufhebelte, gelangte der Täter in die Räume. Im Anschluss durchsuchte er nahezu alle Möbel und stieß auf einen zweistelligen Bargeldbetrag, den er stahl. Wie hoch der verursachte Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, bittet Zeugen, sich zu melden.