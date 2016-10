B10 nach Unfall voll gesperrt

Gestern ist es gegen 14.30 Uhr auf der B10 nahe dem Parkplatz Kaiserstein zwischen Schwieberdingen und der A81 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw der Marke Renault wollte aus der Fahrtrichtung Stuttgart über eine Feldwegeinmündung auf die Gegenfahrbahn Richtung Vaihingen wenden und übersah hierbei eine aus Richtung Stuttgart kommende GMC-Limousine. Dem 36-jährigen Fahrer der Limousine gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass es zu einer Kollision kam. Bei dem Unfall wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden elf- beziehungsweise zwölfjährigen Mitfahrerinnen des Renault sowie der Fahrer der Limousine kamen laut Polizeibericht mit einem Schock davon, wurden aber vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 15000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B10 in diesem Abschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben mehreren Rettungswagen war vorsorglich auch zunächst ein Rettungshubschrauber mit Notarzt an die Unfallstelle entsandt worden.