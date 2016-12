Autos aufgebrochen

Riet (p). In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe mehrere Autos aufgebrochen, die in der Furtbergstraße und Heidestraße in Riet abgestellt waren und erbeuteten Diebesgut im vierstelligen Wert. Die Täter schlugen dabei jeweils eine hintere Dreiecksscheibe an