Freudental (p). Mit einem schwarzen Audi A 4 Avant haben sich Diebe aus dem Staub gemacht, die am Dienstagmorgen in der Weinstraße in Freudental zuschlugen. Zwischen 7 und 8.20 Uhr machten sich die Täter an einen geparkten Audi heran und stahlen das schwarze Fahrzeug mit Stuttgarter Kennzeichen. Der Wert des Wagens dürfte sich auf rund 20 000 Euro belaufen.