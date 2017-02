Autofahrerin übersieht Radler

Kornwestheim (p). Mit leichten Verletzungen ist ein 72-jähriger Radfahrer davongekommen, nachdem er am Dienstagvormittag am Kimry-Platz in Kornwestheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Eine 76-Jährige wollte gegen 10.40 Uhr mit ihrem Opel vom dortigen Parkplatz auf die Theodor-Heuss-Straße einfahren. Vermutlich übersah sie den Radler, der auf dem Radweg ohne Helm unterwegs war und streifte ihn, so dass er stürzte und verletzt wurde. Das berichtet die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Schaden.