Autofahrer prallt Skoda ins Heck

Bietigheim-Bissingen (p). Einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer am Sonntag in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen angerichtet. Zwischen 19.10 und 19.40 Uhr prallte der Unbekannte laut Polizeiangaben einem geparkten weißen Skoda ins Heck und beschädigte den Pkw erheblich. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle.

Es könnte sich dabei um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, in Verbindung zu setzen.