Autofahrer bremst Bus aus

Ludwigsburg (p). Am Freitag ist es gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Aldinger Straße in Ludwigsburg gekommen. Ein 55-jähriger Busfahrer fuhr von der Danziger in die Aldinger Straße ein und behinderte dabei möglicherweise den 47-jährigen Fahrer eines Ford, der auf der Aldinger Straße stadtauswärts fuhr, berichtet die Polizei. Als dann der Bus an der Haltestelle am Sonnenberg angehalten hatte, stellte sich der Fordfahrer mit seinem Fahrzeug vor den Bus und blockierte für etwa zehn Minuten dessen Weiterfahrt. Dann setzte der 47-Jährige seine Fahrt fort, fuhr aber mit einer Geschwindigkeit von etwa zehn bis 20 Kilometern in der Stunde vor dem Bus her. Als dann der Fordfahrer auch noch unvermittelt anhielt, fuhr der Busfahrer auf. Dabei verletzten sich im Bus zwei Fahrgäste leicht, eine 20-jährige Frau und ein 14-jähriger Junge. Auf Weisung des Bereitschaftsdienstes der Staatsanwaltschaft wird nun gegen den Busfahrer wegen des Unfalls und gegen den Fordfahrer mit Verdacht der Nötigung eine Anzeige vorgelegt.