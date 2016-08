Autobahnfahrt endet für 71-Jährigen tödlich

Friolzheim/Ludwigsburg (p). Vermutlich infolge eines internistischen Notfalls ist es am Sonntag um 16.19 Uhr auf der Autobahn A 8 in Höhe von Friolzheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zur Unfallzeit war ein 71-jähriger Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg mit seinem Smart in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Plötzlich fuhr er ohne erkennbaren Grund gegen die Betonleitwand in der Fahrbahnmitte. Der Smart wurde von dort abgewiesen und schleuderte laut Polizeibericht über die drei Fahrspuren nach rechts, wo er an der Böschung stehen blieb. Der Fahrer wurde in seinem Pkw leblos aufgefunden. Verletzungen waren nicht erkennbar. Durch eine Notärztin konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Danach waren wieder zwei Fahrstreifen befahrbar. Die Unfallstelle war um 17.54 Uhr geräumt. Der Schaden am Pkw beträgt rund 5000 Euro. Es bildete sich ein Rückstau von bis sechs Kilometern Länge. Die Anschlussstelle Pforzheim Süd war in Richtung Stuttgart vorübergehend gesperrt.