Ditzingen (p). Ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro hat ein bislang unbekannter Täter hinterlassen, der am Dienstag zwischen 12 und 14.30 Uhr in der Bauernstraße in Ditzingen sein Unwesen getrieben hat. Wie die Polizei berichtet, zerkratzte er die rechte Fahrzeugseite und das Heck eines geparkten Dacia und machte sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20, sucht Zeugen.