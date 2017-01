Auto gerät nach Unfall in Brand

Ludwigsburg (p). Kontrolle über Fahrzeug verloren: Gegen 1.55 Uhr ist gestern ein 22 Jahre alter Daimler-Fahrer von Bietigheim aus auf der B 27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs gewesen. Wegen der schneebedeckten Fahrbahn und alkoholischer Beeinflussung prallte er im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Richtung Stuttgart auf die Mittelleitplanke und beschädigte zudem die Ampelanlage. Nach dem Unfall geriet das Fahrzeug kurzzeitig in Brand. Die Feuerwehr Ludwigsburg, die mit zwei Fahrzeugen und elf Mann vor Ort war, löschte das Feuer. Der Fahrer wurde nicht verletzt, er musste sich aber einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde jedoch nicht einbehalten.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 20 000 Euro. Der Schaden an der Ampel und Mittelleitplanke wird auf 2000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme durch zwei Streifen des Polizeireviers Ludwigsburg musste die B 27 in beiden Richtungen gesperrt werden. Zur Räumung und Sperrung war zudem die Straßenmeisterei vor Ort.