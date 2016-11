Auto angefahren und abgehauen

Kornwestheim (p). Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefonnummer 0 71 54 / 1 31 30, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 19 und 7.30 Uhr in der Christofstraße auf dem Parkplatz eines Hotels in Kornwestheim ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren mit seiner Anhängerkupplung einen geparkten VW, richtete dabei etwa 1000 Euro Schaden an und machte sich anschließend aus dem Staub.