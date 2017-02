Freiberg (p). Auf Sommerräder hatten Diebe es abgesehen, die am Montag zwischen 8 und 9 Uhr eine Tiefgarage in der Straße Löchlesäcker in Freiberg heimgesucht haben. Die Täter stahlen von einem Stellplatz acht Sommerreifen auf Alufelgen. Das berichtet das Polizeipräsidium Ludwigsburg. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar unter Telefon 0 71 41 /64 37 80 entgegen.