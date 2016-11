Auge in Auge mit einem Esel

Ein tierisches Erlebnis hatte ein 23-jähriger Anwohner im Etzweg in Sternenfels. Als der junge Mann am Donnerstag gegen Mitternacht aus seiner Terrassentür blickte, traute er seinen Augen nicht. Er stand Auge in Auge einem Esel gegenüber, der in sein Wohnzimmer spähte. Nachdem sich das Tier einen Überblick verschafft hatte, trottete es gemächlich in den Garten und tat sich dort an Walnüssen gütlich, berichtet die Polizei. Da der verblüffte Mann nicht wusste, was er tun sollte, verständigte er die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Mühlacker nahmen die Ermittlungen hinsichtlich des Eindringlings auf und stellten fest, dass der Vierbeiner von einer angrenzenden Weide stammte und führten ihn an der Leine ab – zurück in heimatliche Gefilde. Weiter heißt es im Polizeibericht: „Das Tier machte am Freitagmorgen gegenüber den Beamten des Polizeipostens Maulbronn von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, so dass bisher nicht geklärt werden konnte, auf welche Art und Weise es den Zaun überwinden konnte. Die Ermittlungen dauern an.“