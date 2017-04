Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (p). Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen ist es am Freitag gegen 14.50 Uhr auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg gekommen. Der 30-jährige Fahrer eines Kurierfahrzeuges eines Rettungsdienstes war laut Polizeibericht mit Sondersignal und Blaulicht in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Rheinlandstraße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter diesem fahrender 24-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf das Kurierfahrzeug auf. Ein 23-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf dem Ford Mondeo auf. Sowohl der 30-Jährige als auch der 23-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 13 000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Ford Fiesta musste abgeschleppt werden.