Audi in Horrheim gestohlen

Horrheim (p). Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, sucht Zeugen, denen zwischen Montag, 20.40 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, etwas Verdächtiges in der Lerchenbergstraße in Horrheim aufgefallen ist. Bislang unbekannte Täter stahlen eine dort abgestellte schwarze Audi A4-Limousine. Der Pkw, mit Münchner Zulassung (M), ist tiefergelegt und mit auffälligen Felgen mit rotem Randring ausgestattet. Der Wert des Fahrzeugs dürfte sich auf über 10 000 Euro belaufen, so die Polizei.