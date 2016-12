Anwohner löschen die Flammen

Ludwigsburg (p). Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Dienstag kurz vor 18 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße in Ludwigsburg zu einem Brand gekommen. Anwohner und Passanten hatten das Feuer, das im Außenbereich einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen war, entdeckt und mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Feuerwehr Ludwigsburg, die mit zwei Wehrleuten und einem Fahrzeug ausrückte, übernahm die Nachlöscharbeiten. An der Fassade des Hauses entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.