Angebrannte Bratwürste: Feuerwehr rückt aus

Rauch aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rielingshäuser Straße in Steinheim hat gestern gegen 15.30 Uhr die dortige Nachbarschaft beunruhigt, die wiederum die Feuerwehr alarmierte. Hierauf rückten 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Steinheim, ein Rettungswagen und eine Streife des Polizeireviers Marbach an. Wie die Polizei berichtet, wurde vor Ort festgestellt, dass es gar nicht gebrannt hatte. Ein Hausbewohner hatte lediglich versäumt, seine Bratwürste in der Pfanne auf dem Herd ausreichend zu beaufsichtigen, sodass diese anbrannten und Rauch entwickelten. „Abgesehen von den beiden Bratwürsten entstand auch kein Schaden. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich“, berichtet die Polizei.