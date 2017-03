Angeblich Taubstumme auf Diebestour

Sachsenheim (p). Einem Schwindel durch Spendensammler ist am Samstag eine 76-Jährige in Sachsenheim aufgesessen. Die Seniorin befand sich gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Sachsenheim. Während sie im Fahrzeug auf ihren Ehemann wartete, wurde sie von einer

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen