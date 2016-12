Hohenhaslach (p). Am Samstag, gegen 3.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter mittels eines Werkzeuges Zutritt zu einem Laden in Hohenhaslach. Dabei wurde Alarm ausgelöst. Der Täter stahl mehrere Geräte im Wert von einigen hundert Euro aus dem Tresenbereich und verließ den Laden wieder, da er vermutlich durch den Alarm gestört wurde. Der Sachschaden an der Türe im Eingangsbereich wird von der Polizei auf 4000 Euro geschätzt.