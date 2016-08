800 Liter Diesel abgeschlaucht

Sachsenheim (p). Beute im Wert von etwa 3500 Euro haben bislang unbekannte Täter gemacht, die in der Nacht zum Mittwoch in der Konrad-Zuse-Straße in Sachsenheim ihr Unwesen trieben. Die Diebe machten sich an drei am Straßenrand abgestellten Lkw mit Anhänger heran und schlauchten etwa 800 Liter Dieselkraftstoff ab, demontierten diverse Begrenzungsleuchten, Rückfahrscheinwerfer sowie ein Rad samt Felge und nahmen darüber hinaus 38 volle Kisten verschiedenster Getränke mit, die auf einem der Anhänger lagerten. Ob sie auch Sachschaden verursachten, steht abschließend noch nicht fest. Der Polizeiposten Sachsenheim, Telefonnummer 0 71 47 / 27 40 60, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Betrüger sammeln Geld

Freiberg (p). Mit einem Klemmbrett und einem Zettel ausgerüstet, sind in den vergangenen Wochen mehrfach Männer und Frauen aufgefallen, die in Freiberg Spenden sammelten. Auf den Unterschriftenblättern wird meist in schlechtem Deutsch zu einer Spende für Organisationen aufgerufen, die sich scheinbar für behinderte Menschen einsetzen. Erst vor Kurzem hatte es einen ähnlichen Vorfall in Vaihingen gegeben (die VKZ hat berichtet). Oft werden Logos tatsächlicher existierender Verbände missbräuchlich verwendet und mit abgedruckt, um seriös zu wirken, informiert die Polizei. Mutmaßlich handelt es sich bei diesen vermeintlichen Spendensammlern jedoch um Sammlungsbetrüger, die das Mitleid der Menschen ausnutzen. Das gesammelte Geld kommt in den Fällen nicht dort an, wo der Spender vermutet, sondern wandert überwiegend in die Taschen von als Banden agierenden Trickbetrügern. Am Mittwochvormittag waren erneut zwei bis drei junge Männer am Marktplatz in Freiberg unterwegs und gaben vor, Geld für Gehörlose zu sammeln. Gegen 10.35 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei. Als die Beamten jedoch eintrafen, hatten sich die Sammlungsbetrüger schon aus dem Staub gemacht. Mindestens zwei Passantinnen konnten sie zuvor kleinere Geldbeträge entlocken. In vielen Fällen nutzen die Täter den Kontakt zum Passanten bisweilen auch aus, um ihr Gegenüber zu bestehlen. Geschickt wird mit dem Klemmbrett die geöffnete Geldbörse abgedeckt und nach einer schnellen Verabschiedung bemerkt der Spender, meist beim darauffolgenden Einkauf, dass der gesamte Geldbeutel geleert wurde. Die Polizei rät deshalb, erscheint das Anliegen eines Spendensammlers nicht seriös, diesen freundlich, aber bestimmt abzuweisen. Darüber hinaus sollte die Polizei über den Notruf 110 alarmiert werden, damit die vermeintlichen Betrüger einer Kontrolle unterzogen werden können. Bereits geschädigte Personen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Freiberg unter der Telefonnummer 0 71 41 / 64 37 80, zu melden.

Lkw gestohlen

Benningen (p). Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Mittwoch an einem durch einen Bauzaun abgegrenzten Firmengrundstück in der Bahnhofstraße in Benningen zu schaffen gemacht und einen dort abgestellten Lkw der Marke Daimler Benz, Vario Kipper, in der Farbe moosgrün mit dem Logo „GL“ an den Türen mitgenommen. Obwohl der Bauzaun im Eingangsbereich zusätzlich mit einer Kette gesichert war, ließ sich der Dieb nicht davon abbringen, das Fahrzeug zu stehlen. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach Telefonnummer 0 71 44 / 90 00, entgegen.

BMW fängt Feuer

Freiberg (p). Am Mittwoch, kurz vor 8 Uhr, ist die Freiwillige Feuerwehr Freiberg mit drei Fahrzeugen und insgesamt 25 Wehrleuten zu einem Fahrzeugbrand in die Vogelsangstraße aus. Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts hatte der BMW eines 33-jährigen Fahrzeugfahrers während der Fahrt an zu qualmen begonnen und war in Brand geraten. Der 33-Jährige konnte sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.